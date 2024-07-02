В Киеве умер оппозиционный блогер из Казахстана, раненый две недели назад в результате покушения

„Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 3:00 по Киеву. Мой обожаемый муж, отец наших троих детей, великий сын казахского народа. Айдос отдал свою жизнь за Казахстан, принял мученическую смерть от руки киллеров. Тринадцать дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось“, — написала Садыкова. Она подчеркнула, что смерть ее мужа лежит „на совести“ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

Покушение на Садыкова состоялось 18 июня в одном из центральных районов Киева. Нападавший подошел к припаркованной машине, где блогер находился вместе со своей женой, и выстрелил ему в голову. Садыкова в тяжелом состоянии доставили в больницу, его супруга не пострадала.