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Премьер-министры Украины, Польши и Литвы обсудили актуальные вопросы и подписали совместное заявление, в котором подчеркнули намерение углубить военное и политическое сотрудничество.
Premjerė Ingrida Šimonytė Kyjive dalyvavo steigiamajame iniciatyvos „Grūdai iš Ukrainos“ (angl. Grain from Ukraine) susitikime
Premjerė Ingrida Šimonytė Kyjive dalyvavo steigiamajame iniciatyvos „Grūdai iš Ukrainos“ (angl. Grain from Ukraine) susitikime
© Scanpix

Премьер-министры Украины Денис Шмыгаль, Польши Матеуш Моравецкий и Литвы Ингрида Шимоните провели в Киеве встречу в формате Люблинского треугольника. "Мы обсудили актуальные вопросы и вызовы, а также подписали совместное заявление, в котором согласовали ряд наших позиций", - написал в субботу, 26 ноября, Шмыгаль в Telegram-канале.

Шмыгаль подчеркнул, что три страны "объединяют общие ценности и видение противостояния российской агрессии и приближения нашей победы". "Последний год доказал, насколько важно единство наших стран и народов. Работаем в целях дальнейшего укрепления партнерства и общего будущего в объединенной Европе", - отметил глава украинского правительства.

Готовность активизировать дискуссию в НАТО по Украине

По его словам, стороны "подтвердили готовность активизировать дискуссию в НАТО о приглашении Украины к переговорам о вступлении с учетом предстоящего саммита в Вильнюсе". Кроме того, премьер-министры "отметили важность дальнейшего усиления военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, а также подтвердили дальнейшее участие в восстановлении Украины". Они также "поддержали начало переговоров о вступлении Украины в ЕС сразу после принятия Еврокомиссией положительной оценки выполнения рекомендаций по заявке на членство".

Как следует из текста заявления, которое опубликовано на официальном портале украинского правительства, премьер-министры "подчеркнули значительную роль Люблинского треугольника в консолидации международной поддержки Украины в противодействии вооруженной агрессии России". Они "осудили системные военные преступления, совершенные российскими войсками в регионах Украины, включая умышленные, невыборочные и непропорциональные нападения на гражданское население и элементы гражданской инфраструктуры", а также принудительную депортацию тысяч украинцев, в том числе детей, в Россию.

Премьеры осудили российскую агрессию против Украины

Три премьер-министра осудили продолжающиеся атаки ВС РФ близ украинских ядерных объектов, захват Запорожской АЭС и использование ее в качестве военной базы. "Эти действия грубо нарушают международное право и создают прямую угрозу ядерной безопасности в Украине и регионе", - подчеркнули они.

В заявлении также выражается решительная критика в отношении проведенных РФ "референдумов" в украинских регионах и попытку аннексии Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины, а также подтверждается непризнание каких-либо изменений Россией статуса этих областей, а также любой другой части территории Украины.

Важность трехстороннего сотрудничества

Кроме того, Шмыгаль, Моравецкий и Шимоните подтвердили важность трехстороннего сотрудничества в целом ряде сфер. Они указали при этом на военное и оборонное сотрудничество с использованием потенциала НАТО и ЕС, кибербезопасность и борьбу с дезинформацией, энергетическую безопасность и противодействие использованию Россией энергоносителей как инструмента геополитического давления и шантажа, сотрудничество учреждений безопасности и координацию в других региональных форматах и ​​международных организациях.

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Deutsche Welle

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