Президент Украины Владимир Зеленский собирается дать ответ на статью Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", обнародованную 12 июля на русском и украинском языках на сайте Кремля. Об этом заявил сам Зеленский во вторник, 13 июля. В этой статье Путин заявил, что воспринимает охлаждение отношений между Россией и Украиной в последние годы как трагедию, и объяснил это попытками стравить между собой части единого народа. Россия, по его словам, открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы.

Глава украинского государства в свою очередь прокомментировал тезис Путина о "братском народе": "Нас забывают, когда мы говорим о победе над фашизмом, о Второй мировой войне, и сколько было потеряно жизней украинцев, и вспоминают нас в других случаях, что мы братские народы. Мне кажется, что это не по-братски так поступать. Больше похоже на Каина и Авеля". Зеленский подчеркнул: "Если президент РФ уже начал писать по-украински, значит, мы все правильно делаем. Это решение я поддерживаю".

Трактовка истории Владимиром Путиным не отличается "особой оригинальностью", считает министр культуры Украины Александр Ткаченко. По его мнению, переписывать историю начали еще русские цари, когда "присвоили название "Русь" своей Московии". По словам министра, независимость Украины "своими корнями уходит в более чем в тысячелетнюю историю", а киевские князья"заложили основы тех свобод, которые унаследовала независимая Украина. И точно не Россия".

Песков: Встреча Путина и Зеленского не планируется

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что статья Путина - "глубокий, очень хороший повод для обсуждения". "Именно отталкиваясь от этой статьи, можно уже понимать настрой президента Путина на возможное смысловое наполнение российско-украинских контактов", - отметил Песков. Вместе с тем он указал, что статья не влияет на перспективы встречи президентов России и Украины и что обе стороны не обсуждают возможность такого контакта.