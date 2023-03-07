В Киеве принято решение продолжать оборону Бахмутa

Это решение поддержали сам Залужный и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский. Ранее немецкий таблоид Bild сообщил о якобы имеющихся разногласиях в позициях Зеленского и Залужного по Бахмуту.
Якобы Залужный готов оставить практически окруженный город, а Зеленский призывает его держать оборону. По оценке большинства западных военных экспертов, удержание или сдача Бахмута не имеют стратегического значения для хода войны.
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