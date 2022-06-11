Слова президента США Джо Байдена о том, что украинский президент Владимир Зеленский "не хотел слышать" предупреждений о готовящемся вторжении, требуют уточнений, сказал пресс-секретарь Зеленского Владимир Никифоров в субботу, 11 июня.

Никифоров напомнил, что незадолго до вторжения Зеленский "провел три-четыре телефонных разговора с Байденом" и "лидеры детально обменивались мыслями и оценками ситуации". "Если помните, президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побудить Россию к отводу войск и деэскалации ситуации. И тут уже можно сказать, что наши партнеры "не хотели нас слышать", - сказал Никифоров изданию Liga.net.

Подоляк: Украина готовилась к вторжению

"О том, что Россия разрабатывает различные сценарии экспансии, мы прекрасно понимали. У Владимира Зеленского на столе постоянно находилась соответствующая аналитика, которая базировалась на качественных разведданных. Президент также внимательно реагировал на все слова и предупреждения наших партнеров", - прокомментировал слова Байдена советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, о шедшей подготовке свидетельствует "рассредоточение склада боеприпасов и оружия в целом, молниеносная реакция на многоуровневое вторжение и перестройка оборонительных возможностей, эффективное введение в первую неделю дистанционных ударов, резко сломавших первичные российские планы".

Вопрос заключался в том, насколько масштабным будет объем вторжения, указал Подоляк. По его словам, интенсивность обстрелов всей территории Украины нельзя было спрогнозировать, и "нет сомнений, что масштаб вторжения шокировал многие страны, включая партнеров Украины".

"Мне кажется, что нелепо в чем-то обвинять страну, которая более 100 дней эффективно сражается в полноценной войне против гораздо более ресурсного оппонента, если ключевые страны не сумели превентивно остановить милитаристские аппетиты РФ, прекрасно их зная", – добавил Подоляк.

Предупреждение США о готовящемся вторжении

США на различных уровнях - как в официальных выступлениях, так и через публикации в СМИ - сообщали о подготовке России к вторжению в Украину за несколько недель до объявления Путиным о начале "спецоперации". На заседании Совбеза ООН в середине февраля госсекретарь США Энтони Блинкен подробно описал российские планы. "Полетят бомбы, связь будет нарушена, после этого танки пойдут к ключевым объектам, которые уже отмечены и нанесены на карты. Мы считаем, что в эти объекты входит и Киев", - рассказал госсекретарь.

Обнародуя эту информацию, США надеются вынудить Россию "отказаться от войны и пойти по другому пути", объяснил Блинкен. В ответ на заявления Запада Москва неоднократно утверждала, что не планирует нападать на Украину.

Байден: "Зеленский не хотел слышать" предупреждений

Выступая перед журналистами 10 июня, Байден заявил, что Зеленский игнорировал предупреждения Вашингтона о готовящемся вторжении России, поступавшие незадолго до начала войны. "Знаю, что многие думали, что я преувеличиваю, но я знал, что у нас есть данные, подтверждающие (эту оценку. - Ред.)".

"(Президент России Владимир Путин. - Ред.) собирался пересечь границу. И в этом не было никаких сомнений, и Зеленский не хотел этого слышать, как и многие другие. Я понимаю, почему они не хотели этого слышать, но он (Владимир Путин. - Ред.) совершил вторжение", - сказал Байден.