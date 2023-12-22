В Киеве обломки дрона ударили в жилой дом

По его словам, в Соломенском районе украинской столицы "в результате попадания в жилой дом частично разрушены несущие стены между 24-м, 25-м и 26-м этажами. Возгорание в одной из квартир было оперативно ликвидировано. Одного пострадавшего жителя многоэтажки медики госпитализировали, еще одному оказали помощь на месте". В Дарницком районе загоревшееся строение потушили, пострадавших нет.

Согласно сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, падение обломков дрона также зафиксировано в Голосеевском районе Киева, пострадавших нет. Воздушная тревога объявлялась и в некоторых других регионах Украины.

Попадание в квартиру телеведущего