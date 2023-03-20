aA
Российские силы сконцентрировали усилия на наступлении в Донбассе, но пытаются создать ложное впечатление подготовки к аналогичным действиям на других направлениях, заявил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в интервью изданию "РБК-Украина".
В Киеве назвали условия реализации "мирного плана" КНР
© Reuters / Scanpix

"Учитывая то, что противник сосредоточил усилия для развития наступления в Луганской и Донецкой областях, сил и средств для ведения наступательных действий на других операционных направлениях недостаточно. Однако россияне пытаются создать впечатление, что они готовят наступательные действия на других операционных направлениях, прежде всего на Запорожском, для отвлечения внимания нашего военного командования", - отметил он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Байден назвал "мирный план" Китая выгодным лишь России

Идея подключить Китай к переговорам РФ и Украины...

Си Цзиньпин едет в Москву по приглашению Путина. Чего ждать от их встречи?

Председатель КНР Си Цзиньпин приедет с трехдневным...

TOP новостей

Valdas Benkunskas su žmona Vismante Vilija Blinkevičiūtė Saulius Skvernelis

Политолог: несмотря на победу Бенкунскаса в Вильнюсе, эти выборы консерваторы проиграли

В минувшее воскресенье в Литве состоялся второй тур...

Эфир Delfi: в Литве выбрали мэров и советы — кто победил, что показал второй тур?

Подводим итоги состоявшихся в Литве в воскресенье...

На выборах мэра Вильнюсского района сенсационно победил Роберт Духневич

После подсчета голосов на всех избирательных участках...

Победители на муниципальных выборах в Литве – социал-демократы, представители политических комитетов

По итогам завершившихся выборов мэров и в...

Жительница Вильнюса сравнила цены: один товар стал роскошью

Сейчас цена в 2-3 раза выше, – сказала жительница...