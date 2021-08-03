Управление национальной полиции в Киеве сообщило, что мужчину нашли повешенным в одном из киевских парков. В качестве одной из версий рассматривается убийство, замаскированное под суицид, передает Zerkalo.io

2 августа Шишов вышел из дома позаниматься спортом и не вернулся, говорится в сообщении в Telegram-канале организации. "Мы прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов Виталия не обнаружили", - отмечается далее. В организации подчеркнули, что связаться с руководителем невозможно, местоположение телефона удалось установить по вышкам мобильной связи, однако квадрат поисков слишком большой.

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Кинологи с собаками провели поиски в лесу, но ничего не нашли, указал "Белорусский дом в Украине". Волонтеры продолжают прочесывать лесополосу. Служба безопасности Украины, пограничная служба и полиция поставлены в известность, подчеркнули в организации.

Правозащитный центр "Весна" сообщил о слежке за Шишовым

Шишов ранее замечал за собой слежку, уточняет белорусский правозащитный центр "Весна". По сведениям знакомых мужчины, к нему и его девушке подходили подозрительные люди и пытались завести разговор.

"Белорусский дом в Украине" помогает бежавшим в Украину белорусам с поиском съемного жилья, легализацией и трудоустройством, говорится на сайте организации.