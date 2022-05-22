В Киеве исключили возможность перемирия с Россией до вывода войск

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Перемирие возможно только после вывода российских войск с Украины, при этом Киев не согласится уступить Москве никакие территории, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью агентству Рейтер.
Mychailas Podoliakas
Mychailas Podoliakas
© AFP / Scanpix

Признавая, что позиция Киева становится более бескомпромиссной, Подоляк объяснил, что подобные уступки будут иметь тяжелые последствия для Украины, потому что в итоге Россия сможет воспользоваться перерывом в боевых действиях, чтобы подготовиться и нанести удар снова.

"Война не остановится [после уступок России]. Она просто будет поставлена на паузу на некоторое время", - цитирует его Рейтер. Беседа проходила в строго охраняемом офисе президента, где некоторые окна и коридоры заложены мешками с песком.

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"Через некоторое время российские военные нарастят свое вооружение, живую силу, отработают свои ошибки, проведут небольшую модернизацию, уволят многих генералов... И они начнут новое наступление, еще более кровавое и масштабное", - считает Подоляк.

Он назвал очень странными призывы к срочному прекращению огня, звучавшие на Западе в последнее время. "[Российские] вооруженные силы должны покинуть страну, и после этого можно будет возобновить мирный процесс", - сказал советник.

На этой неделе Москва и Киев признали, что переговорный процесс фактически приостановлен.

В последний раз украинская и российская делегации встречались в Турции в конце марта. После этого Москва заявляла о продолжении переговоров в дистанционном режиме и о саботировании их Киевом. Украина, которая проводит контрнаступление в Харьковской области, настаивает на переговорах на президентском уровне.

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bbcrussian.com
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