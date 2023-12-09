В Киеве демонтировали памятник Николаю Щорсу

 
Deutsche Welle
Ukraina turi atsikratyti ne tik sovietinių karo paminklų, bet ir sovietmečiu šaknis įleidusio kyšininkavimo
Ukraina turi atsikratyti ne tik sovietinių karo paminklų, bet ir sovietmečiu šaknis įleidusio kyšininkavimo
ФОТО: Rinkos aikštė/ E. Butrimo nuotr.
С июля 2023 года в Киеве демонтировали более 60 памятников, связанных с историей и культурой России и СССР.

В Киеве в субботу, 9 декабря, демонтировали памятник советскому военачальнику Гражданской войны Николаю Щорсу. Памятник находился на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко, он представляет собой изготовленную из бронзы конную статую общей высотой почти 14 метров. Долгое время он считался одним из наиболее известных памятников украинской столицы. Снятый с пьедестала памятник передадут в государственный музей авиации Украины им. О.К.Антонова.

Перед этим с монумента сняли охранный статус. 12 ноября 2022 года экспертный совет Минкультуры рекомендовал демонтировать памятник Щорсу. В марте 2023 украинский министр культуры Александр Ткаченко предложил убрать только часть памятника - саму фигуру красного командира, который сидит на коне. "Лошадь всеми искусствоведами признается как выдающаяся художественная лошадь", - отметил он.

Памятник Николаю Щорсу в Киеве

Памятник Щорсу установили в Киеве в 1954 году. Он был создан украинскими скульпторами и архитекторами, а позировал для него, будучи студентом, первый президент Украины Леонид Кравчук.

В апреле 2023 года Владимир Зеленский подписал закон "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии". В начале мая Верховная рада Украины приняла законопроект, упрощающий снос памятников. По данным СМИ, с июля 2023 года только в Киеве демонтировали более 60 памятников, связанных с историей и культурой России и СССР.

Красный комдив Николай Щорс

Кадровый офицер Николай Щорс после революции 1917 года в период Гражданской войны стал командиром дивизии Красной армии, командуя украинскими повстанческими формированиями, сражавшимися на стороне большевиков. Он погиб в 1919 году в возрасте 24 лет в боях против Галицкой армии Украинской Народной Республики (УНР).

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Источник
Deutsche Welle
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