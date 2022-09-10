Бербок подчеркнула, что она хочет послать сигнал против усталости от войны в немецком обществе, на которую, по ее словам, делает ставку президент РФ Владимир Путин.
"Мне ясно, что Путин рассчитывает на то, что мы устанем сочувствовать страданиям Украины. Он считает, что может расколоть наше общество с помощью лжи и шантажировать нас поставками энергоносителей, а также что он может отнять у нас энергию защищаться от этой жестокой атаки на все наши ценности", - указала немецкий министр.
Она подчеркнула, что этот план российского президента не должен сработать и не сработает, "поскольку вся Европа знает, что Украина защищает наш миропорядок".
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