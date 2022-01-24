В Киев прибыла вторая партия военной помощи из США

Вторая партия вооружений из Соединенных Штатов доставлена в Украину в воскресенье, 23 января. Американский самолет прибыл в Киев, имея на борту "более 80 тонн оружия для укрепления обороноспособности Украины от наших друзей из США", сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем микроблоге Twitter. По его словам, поставки будут продолжены — "это еще не все".
The second bird in Kyiv! More than 80 tons of weapons to strengthen Ukraine's defense capabilities from our friends in the USA! And this is not the end 😌 🇺🇦🤝🇺🇸— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 23, 2022
P.S. the cargo arrived under dependable protection 🐶@WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/ReNaj9tRds
Первая партия военной помощи
Днем ранее, 22 января, в аэропорту Киева приземлился американский самолет, доставивший в Украину 90 тонн военных грузов, в том числе боеприпасы, предназначенные для "защитников Украины на линии фронта", о чем сообщило посольство США в Украине.
Как уточнялось в сообщении, военное оборудование на сумму в 60 млн долларов было доставлено по распоряжению президента США Джо Байдена. Ожидается целая серия таких поставок.
Помощь Украине в оборонном бюджете США
Ранее, в декабре 2021 года, Джо Байден поставил свою подпись под оборонным бюджетом США на 2022 финансовый год объемом 768,2 миллиарда долларов, в котором предусмотрено 300 млн долларов на военную помощь Украине.
Помощь США Украине на сотни миллионов
В октябре 2021 года в Украину из США уже была доставлена военная помощь также на 60 млн долларов, она включала боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и так далее. Это был дополнительный пакет помощи сверх согласованного ранее объема в 250 млн.
Украина получала от США материально-техническую помощь все предыдущие годы. При президенте Дональде Трампе Вашингтон выделил Киеву в рамках военной помощи в 2017 и 2018 годах по 350 млн долларов, в 2019 году — 250 млн, в 2020 году — 300 млн. Кроме того, администрация Трампа одобрила продажу Киеву и летального оружия — Украина начала получать противотанковые комплексы Javelin.
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