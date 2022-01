В Киев прибыла вторая партия военной помощи из США

Вторая партия вооружений из Соединенных Штатов доставлена в Украину в воскресенье, 23 января. Американский самолет прибыл в Киев, имея на борту "более 80 тонн оружия для укрепления обороноспособности Украины от наших друзей из США", сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем микроблоге Twitter. По его словам, поставки будут продолжены — "это еще не все".

The second bird in Kyiv! More than 80 tons of weapons to strengthen Ukraine's defense capabilities from our friends in the USA! And this is not the end 😌 🇺🇦🤝🇺🇸

