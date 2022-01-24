В Киев прибыла вторая партия военной помощи из США

Вторая партия вооружений из Соединенных Штатов доставлена в Украину в воскресенье, 23 января. Американский самолет прибыл в Киев, имея на борту "более 80 тонн оружия для укрепления обороноспособности Украины от наших друзей из США", сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем микроблоге Twitter. По его словам, поставки будут продолжены — "это еще не все".

Первая партия военной помощи



Днем ранее, 22 января, в аэропорту Киева приземлился американский самолет, доставивший в Украину 90 тонн военных грузов, в том числе боеприпасы, предназначенные для "защитников Украины на линии фронта", о чем сообщило посольство США в Украине.

Как уточнялось в сообщении, военное оборудование на сумму в 60 млн долларов было доставлено по распоряжению президента США Джо Байдена. Ожидается целая серия таких поставок.

Помощь Украине в оборонном бюджете США



Ранее, в декабре 2021 года, Джо Байден поставил свою подпись под оборонным бюджетом США на 2022 финансовый год объемом 768,2 миллиарда долларов, в котором предусмотрено 300 млн долларов на военную помощь Украине.



Помощь США Украине на сотни миллионов



В октябре 2021 года в Украину из США уже была доставлена военная помощь также на 60 млн долларов, она включала боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и так далее. Это был дополнительный пакет помощи сверх согласованного ранее объема в 250 млн.

Украина получала от США материально-техническую помощь все предыдущие годы. При президенте Дональде Трампе Вашингтон выделил Киеву в рамках военной помощи в 2017 и 2018 годах по 350 млн долларов, в 2019 году — 250 млн, в 2020 году — 300 млн. Кроме того, администрация Трампа одобрила продажу Киеву и летального оружия — Украина начала получать противотанковые комплексы Javelin.