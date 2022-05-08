То, что ее пригласили в Украину на памятные мероприятия, посвященные 77-летию окончания Второй мировой войны в Европе "как представителя страны, которая несет ответственность" за эту войну, "является большим шагом", заявила Бас 8 мая во время своего выступления в украинской столице.
Говоря об агрессивной войне России против Украины, Бас указала, что она должна прекратиться. По словам политика, ее визит также является знаком в пользу демократии и общеевропейских ценностей. Ранее главу бундестага принял президент Украины Владимир Зеленский.
Бербель Бас прибыла в столицу Украины утром 8 мая. Как сообщила журналистам спикер германского парламента, все прошло "без инцидентов и задержек". Согласно сведениям пресс-секретаря, сначала председатель бундестага встретилась с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем.
🇩🇪 #BundestagsPräsidentin @baerbelbas beginnt ihren Besuch in #Kiew. Zum heutigen #8Mai wird sie aller Opfer des #WW2 u. der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft gedenken u. politische Gespräche führen. #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/ZDgMR5Qcbx— Enrico Brissa (@enricobrissa) May 8, 2022
После того как правительство в Киеве отказалось принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, что вызвало сильное раздражение в Берлине, Бас стала первым высокопоставленным представителем Германии, посетившим Киев в разгар войны, развязанной Россией. Ее визит в Киев был запланирован еще в апреле. Между тем Зеленский вновь пригласил в Украину президента ФРГ и все правительство Германии.
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