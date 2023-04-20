Журналисты заметили Столтенберга на Михайловской площади в центре Киева, где генсек альянса посетил мемориал павшим украинским войнам и почтил их память.
⚡️Jens Stoltenberg arrives in Kyiv.
The NATO Secretary-General was seen by a Kyiv Independent journalist on the morning of April 20 paying tribute to fallen Ukrainian soldiers on St Michael's Square in central Kyiv. pic.twitter.com/QhY515J305
— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 20, 2023
Незадолго до поездки в Киев Столтенберг вновь заявил, что НАТО продолжит поддерживать Украину. "Россия представляет собой непосредственную угрозу нашей безопасности", — отметил генсек Североатлантического альянса.
Необъявленный визит Столтенберга может быть связан с подготовкой к грядущему саммиту НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе. Многие члены альянса выступают за то, чтобы предоставить Украине "дорожную карту" для вступления в блок.
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