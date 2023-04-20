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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с визитом в Украину, сообщает The Kyiv Independent.
Jensas Stoltenbergas Kyjive
Jensas Stoltenbergas Kyjive
© Soc. tinklų nuotr.

Журналисты заметили Столтенберга на Михайловской площади в центре Киева, где генсек альянса посетил мемориал павшим украинским войнам и почтил их память.

Заранее визит не анонсировался, детали его дальнейшей программы пока что не разглашались.

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