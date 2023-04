Журналисты заметили Столтенберга на Михайловской площади в центре Киева, где генсек альянса посетил мемориал павшим украинским войнам и почтил их память.

⚡️Jens Stoltenberg arrives in Kyiv.

The NATO Secretary-General was seen by a Kyiv Independent journalist on the morning of April 20 paying tribute to fallen Ukrainian soldiers on St Michael's Square in central Kyiv.