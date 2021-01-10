Полиция крупнейшего в Казахстане города Алматы задержала не менее 30 демонстрантов, протестующих против проходящих в воскресенье, 10 января, парламентских выборов в стране. По сообщениям корреспондентов, людей, пытавшихся пробиться к десяткам соратников, заблокированных СОБРом на площади Республики, задерживали на подходах к площади, на перекрестках и отправляли их в автозаки.
Акция протеста была организована незарегистрированной оппозиционной Демократической партией Казахстана во главе с Жанболатом Мамаем и движением "Оян, Казахстан" ("Проснись, Казахстан). Они считают нелегитимными проводимые в воскресенье в стране выборы в мажилис - нижнюю палату парламента Казахстана и маслихаты (местные представительные органы власти). Митингующие, собравшиеся на площади Республики, скандировали: "Бойкот!" На улице Сатпаева силовиками была заблокирована еще одна группа протестующих - около 20 участников движения "Оян, Казахстан".
Задержания проводились и на площади Астана в Алматы. Здесь задерживали предположительно представителей запрещенного в Казахстане движения Демократический выбор Казахстана экс-банкира Мухтара Аблязова, который покинул страну и заочно при говорен в Казахстане к пожизненному лишению свободу. Ранее Аблязов призвал в соцсетях своих сторонников выйти 10 января на митинги во всех крупных городах Казахстана.
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