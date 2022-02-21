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Уволенный месяц назад с поста главы Минобороны Мурат Бектанов проходит по делу о бездействии власти во время январских протестов и беспорядков.
В Казахстане задержан экс-министр обороны по делу о беспорядках
© Reuters / Scanpix

Генпрокуратура Казахстана сообщила о задержании бывшего министра обороны страны Мурата Бектанова. 20 января он был помещен в изолятор временного содержания по подозрению в бездействии во время январских протестов и беспорядков, заявило в понедельник, 21 февраля, ведомство в Нур-Султане.
Досудебное расследование в отношении Бектанова было начато 19 февраля. Ведомство подозревает его в нарушении статьи 452 Уголовного кодекса о бездействии представителей власти. "Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - указывается далее в заявлении.

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Мурат Бектанов возглавлял министерство обороны Казахстана с августа 2021 года. 19 января 2022 года он был освобожден с должности после массовых протестов и беспорядков в стране. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обвинил командование вооруженных сил и Бектанова в крайне неуверенном и безынициативном управлении, а также невыполнении возложенных на него задач.

Январские протесты и беспорядки в Казахстане

В начале января в Жанаозене на западе Казахстана начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ, они быстро переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В некоторых регионах в ночь на 5 января начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Сильнее других пострадал самый крупный город Казахстана - Алматы.

По данным властей, в ходе беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 представителей правоохранительных органов, пострадали более 4500 человек. Только в бывшей столице в связи с протестами и беспорядками задержаны более 2700 человек. Президент Токаев отправил правительство в отставку и ввел в стране чрезвычайное положение. 6 января в Казахстан по его просьбе прибыл вооруженный контингент для помощи "в преодолении террористической угрозы". В середине января подразделения сил ОДКБ покинули Казахстан.

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