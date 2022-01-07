В Казахстане ввели "критический" уровень террористической опасности

Позже информацию со ссылкой на Комитет национальной безопасности подтвердило агентство Казинформ. "Во всех регионах страны установлен режим антитеррористической операции", — добавили в комитете.

По данным Tengrinews, в этой ситуации спецслужбам разрешается проводить личный досмотр и досмотр вещей, транспорта, а также временно ограничивать или запрещать его движение.

Кроме того, силовикам разрешено "беспрепятственно проникать в жилые и иные помещения". Они могут получать доступ к переговорам или иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем. Предполагается также полная мобилизация и боевая готовность всех спецслужб.





Этой ночью возобновились столкновения в Алма-Ате, СМИ сообщали о продолжении контртеррористической операции в городе. Первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев сообщил, что со стороны "террористов" в Алма-Ате действовали снайперы со специальными винтовками, передает Sputnik Казахстан. По его словам, "террористы" несколько раз пытались выйти в прямой эфир на центральном телевидении. Были совершены нападения на телевышку "Коктобе" в Алма-Ате, однако их отбили пограничники, пояснил Абаев.

О том, что под Алма-Атой идут бои с террористическими бандами, президент Касым-Жомарт Токаев заявлял еще 5 января. По его словам, беспорядки устроили банды, прошедшие подготовку за рубежом. Президент подчеркнул, что именно группы террористов захватывают здания и объекты инфраструктуры, помещения с оружием, а также ведут бои с курсантами училищ.

В МВД сообщали, что за время спецоперация в Казахстане были ликвидированы 26 преступников, еще 18 "вооруженных террористов" ранены. Всего задержаны 3 тыс. человек.