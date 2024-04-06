В Казахстане судят бывшего министра экономики за убийство жены в кабинке ресторан

3 и 4 апреля на суде допрашивали Бишимбаева. Он рассказал свою версию событий в день смерти Нукеновой. По его словам, в тот вечер супруга выпила с ним три бутылки игристого вина и «выясняла с ним отношения».

Брату экс-министра предъявлено обвинение в укрывательстве и недонесении о преступлении — по его поручению была удалена часть записей с видеокамер наблюдения.

По версии следствия, в ночь на 9 ноября прошлого года Бишимбаев избил супругу в ресторане и оставил ее умирать на протяжении 6-8 часов на полу VIP-кабинки.

Суд проходит с участием присяжных заседателей, об этом просил сам Бишимбаев. Его обвиняют в убийстве с особой жестокостью и истязаниях 31-летней Салтанат Нукеновой, с которой он состоял в неофициальном (гражданском) браке.

На скамье подсудимых в астанинском суде находятся 43-летний бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев и его двоюродный брат Бахытжан Байжанов.

В ходе ссоры Нукенова, утверждает обвиняемый, спровоцировала его тем, что «оскорбляла его трехэтажным матом» и смыла в унитаз подаренные им «дорогие» аксессуары.

«Она стояла лицом к унитазу и спиной ко мне. Она, видимо, думала, что я буду держать, и резко дернула, а я отпустил её, и она потеряла равновесие и [...] лицом упала на унитаз. Очень сильно», — рассказал Бишимбаев, пытаясь объяснить происхождение ран на лице девушки.

По его словам, она «упала на кафельный пол туалета» при попытке подняться. Бывший министр признает, что он четыре-пять раз пнул супругу для того, чтобы привести ее в чувства. Однако он уверяет, что при ударах «никакой жизненно важный орган не пострадал».