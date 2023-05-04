Второй обвиняемый по этому делу - водитель Сатыбалды Мади Батыршаев - тоже приговорен к 7 годам колонии, третий фигурант - исполнитель похищения Рашид Утебеков - к 5 годам лишения свободы.

Попытка захвата бизнеса

Судебный процесс продолжался с середины марта, потерпевшими по делу выступали два предпринимателя - основатель АО "Galanz bottlers" Турсенгали Алагузов и бывшая владелица ТОО Maxi Bottlers Айгуль Мекешева.

Гульмира Сатыбалды была задержана 16 марта 2022 года и помещена в изолятор временного содержания Астаны. Антикорупционное ведомство заявило о расследование по факту рейдерского захвата бизнеса в отношении нее и ряда других лиц. В январе 2023 года стало известно, что Сатыбалды обвиняют в похищении человека и самоуправстве. По данным следствия, Сатыбалды пыталась захватить акции крупных компаний по производству напитков, похитила Мекешеву и угрожала убить ее детей. Сумма ущерба составила более 6 млрд тенге. В апреле Сатыбалды и Мекешева достигли медиативного соглашения, обвиняемая частично признала свою вину.

Преследование родственников Назарбаева

Гульмира Сатыбалды ранее была замужем за племянником Назарбаева Кайратом Сатыбалды, который в 2018 году по версии казахстанского издания Forbes входил в список самых влиятельных бизнесменов страны, его состояние оценивали в 163 млн долларов. Кайрат Сатыбалды работал на госслужбе, был заместителем акима (мэра) столицы, занимал руководящие должности в национальных компаниях. Он тоже был задержан в марте 2022 года, а в сентябре суд приговорил его к 6 годам колонии общего режима с конфискацией имущества и лишением права работать на государственной службе сроком на 10 лет. Он был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и хищениях средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере.

Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана в марте 2019 года, оставшись председателем влиятельного органа - Совета безопасности, а также Ассамблеи народа Казахстана (АНК). В апреле 2021 года он передал полномочия главы АНК действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву. В ходе протестов и беспорядков в январе 2022 года Токаев сместил Назарбаева с поста председателя Совета безопасности, возглавив его сам. Несколько позже Нурсултан Назарбаев уступил и председательство в правящей партии "Нур Отан" Токаеву, который стал единоличным лидером Казахстана. После смещения Назарбаева в Казахстане возбудили несколько дел в отношении его родственников.