В Казахстане число погибших на шахте выросло до 36 человек

Ранее сообщалось о 35 жертвах. На поверхность удалось поднять тела 29 погибших. Поиски 10 шахтеров продолжаются. В аварийно-спасательных работах участвуют 10 отделений горноспасателей.
На шахте в ночь на 28 октября произошел взрыв метана. На момент аварии в шахте находились 252 человека, 205 шахтеров самостоятельно выбрались на поверхность. Глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов заявил, что шансы найти оставшихся людей очень малы, но спасатели не теряют надежды.
Deutsche Welle
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