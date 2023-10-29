В Казахстане число погибших на шахте выросло до 36 человек

На шахте в ночь на 28 октября произошел взрыв метана. На момент аварии в шахте находились 252 человека, 205 шахтеров самостоятельно выбрались на поверхность. Глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов заявил, что шансы найти оставшихся людей очень малы, но спасатели не теряют надежды.