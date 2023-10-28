В Казахстане авария на шахте. Погибли 32 человека. 29 октября – день траура

По предварительной информации компании "АрселорМиттал Темиртау", которой принадлежит шахта, причиной аварии стал взрыв газометана в лаве.

В пресс-релизе компании сказано, что в момент аварии в шахте находились 252 человека: 208 человек вывели на поверхность, 18 из них обратились за медицинской помощью, добавили в компании.

В управлении здравоохранения Карагандинской области казахской службе Радио Свобода сообщили, что 17 человек госпитализированы. Один отпущен домой на амбулаторное лечение. У большинства пострадавших – отравление угарным газом.

В Генпрокуратуре Казахстана сообщили, что начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с АО "АрселорМиттал Темиртау". "Данная компания оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством предприятием", – сказал Токаев.