В Казахстане авария на шахте. Погибли 32 человека. 29 октября – день траура

По предварительной информации компании "АрселорМиттал Темиртау", которой принадлежит шахта, причиной аварии стал взрыв газометана в лаве.
В пресс-релизе компании сказано, что в момент аварии в шахте находились 252 человека: 208 человек вывели на поверхность, 18 из них обратились за медицинской помощью, добавили в компании.
В управлении здравоохранения Карагандинской области казахской службе Радио Свобода сообщили, что 17 человек госпитализированы. Один отпущен домой на амбулаторное лечение. У большинства пострадавших – отравление угарным газом.
В Генпрокуратуре Казахстана сообщили, что начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с АО "АрселорМиттал Темиртау". "Данная компания оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством предприятием", – сказал Токаев.
Он встретился с семьями погибших шахтеров и выразил им соболезнования. Токаев сказал, что обстоятельства аварии будут выяснены, спасательная операция продолжится.
29 октября объявлено в Казахстане днем траура.
Это вторая авария на шахтах "АрселорМиттал Темиртау" за последние три месяца. В августе произошел пожар в шахте "Казахстанская" в городе Шахтинске в Карагандинской области. В результате погибли пять человек.
В ноябре 2022 года на принадлежащей "АрселорМиттал Темиртау" шахте им. Ленина в Карагандинской области произошел взрыв: погибли пятеро шахтеров и еще четверо получили ранения. Эта шахта была сдана в эксплуатацию в 1964 году. С конца 1970-х здесь произошло по меньшей мере семь аварий с человеческими жертвами.
АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав международного сталелитейного концерна Arcelor-Mittal. Компания владеет в Казахстане 15 угольными шахтами и железорудными рудниками.
Как пишет казахская служба Радио Свобода, после серии инцидентов на предприятиях "АрселорМиттал Темиртау" в правительстве страны заговорили о возможной смене собственника шахт Карагандинского угольного бассейна и металлургического комбината.