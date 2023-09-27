В Карабахе сообщают о 68 погибших при взрыве в Степанакерте

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики поздно вечером во вторник, 26 сентября, обнародовали новые данные по числу погибших при взрыве топливного хранилища на трассе Степанакерт - Аскеран. Так, в сообщении Степанакертского бюро судебно-медицинской экспертизы, на которое ссылаются армянское новостное онлайн-издание Aravot, а также омбудсмен из Нагорного Карабаха Гегам Степанян, указывается, что число жертв этой трагедии, случившейся накануне, 25 сентября, возросло до 68 человек. Ранее было известно о 20 жертвах.

290 человек, по данным из региона, получили ранения. Почти 170 из них были доставлены в больницы Армении, в том числе вертолетами российских миротворцев. Останки 21 человека были опознаны. Судьба более сотни людей остается к данному моменту неизвестной.

Тела погибших в Нагорном Карабахе перевозят в Армению