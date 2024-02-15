В Канзас-Сити произошла стрельба на празднике победы в Суперкубке

Стрельба произошла во время праздничного шествия, которое проходило у железнодорожной станции в Канзас-Сити, сообщает "Голос Америки". На месте были задержаны двое людей с огнестрельным оружием, полиция назвала их подозреваемыми. Об их личности пока нет подробностей, как и о мотиве стрельбы.

Огнестрельные ранения, по последним данным, получили 22 человека, ещё 7 получили различные травмы в толпе. 8 раненых в крайне тяжёлом состоянии. Погибла Лайза Лопес-Галван, работавшая на местном радио.

В среду вечером Белый дом распространил заявление президента Джо Байдена, в котором он выразил глубокие соболезнования в связи с этой трагедией и призвал американцев приложить силы, чтобы покончить с массовыми перестрелками на улицах американских городов. Он вновь призвал Конгресс ужесточить законы об огнестрельном оружии. По данным CNN, стрельба в Канзас-Сити - это 48-й случай массовой стрельбы в США в нынешнем году.