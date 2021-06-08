В Канаде водитель умышленно сбил семью мусульман

Уроженец Лондона в канадской провинции Онтарио, совершивший автомобильный наезд на членов мусульманской семьи, в результате которого четыре человека погибли и один получил травмы, действовал на почве религиозной ненависти. Об этом журналистам в понедельник, 7 июня, сообщил старший инспектор полицейского управления Лондона Пол Уэйт.
"Есть доказательства того, что это был спланированный, преднамеренный акт, мотивированный ненавистью", — подчеркнул он. "Считаем, что жертвы были выбраны в качестве мишени из-за их приверженности исламу", — добавил Уэйт.
По данным правоохранителей, предполагаемый виновник произошедшего — 20-летний Натаниэль Вельтман. Мужчина был заключен под стражу после произошедшего и обвинен в четырех эпизодах убийства при отягчающих обстоятельствах и одном покушении на убийство. На данном этапе решается вопрос о возможном предъявлении ему обвинений в терроризме.
Четверо членов семьи погибли, девятилетний ребенок госпитализирован
По данным The London Free Press, в результате наезда погиб 46-летний глава семейства, его 44-летняя жена, 15-летняя дочь и 74-летняя мать одного из супругов. Девятилетний сын был доставлен в больницу с серьезными, но не угрожающими жизни ранениями. Как отмечают СМИ, семья иммигрировала из Пакистана около 14 лет назад.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо написал в Twitter, что что он — "в ужасе" от произошедшего, добавив при этом, что "исламофобии нет места ни в одной из наших общин". "Эта ненависть вероломна и отвратительна — и она должна прекратиться", — добавил он.
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В 2017 году в результате нападения на мечеть в Квебеке погибли шесть человек, еще восемь получили ранения. Трюдо тогда назвал нападение актом терроризма в отношении мусульман.
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