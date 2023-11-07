В Калифорнии расследуют смерть еврейского активиста, получившего травму на акции протеста

Местное издание Thousand Oaks Acorn со ссылкой на сотрудников полиции сообщило, что большинство собравшихся на митинге были пропалестинскими активистами, однако некоторые участники держали в руках израильские флаги.
«Прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили Пола Кесслера с травмой головы, — говорится в заявлении офис шерифа округа Вентура. — Согласно показаниям свидетелей, Кесслер вступил в физическую перепалку с участником протеста. В ходе стычки Кесслер упал и ударился головой о землю».
По данным властей, 69-летний мужчина скончался от кровоизлияния в мозг.
«Офис шерифа округа Вентура проводит расследование инцидента и не исключает преступления на почве ненависти», — говорится в заявлении.
На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что Кесслер лежит на земле, держась за голову. Перед этим, как сообщали некоторые американские и израильские СМИ, мужчине нанес удар мегафоном по голове один из участников пропалестинской акции. Подтверждений этой информации нет.
Еврейская федерация Большого Лос-Анджелеса заявила, что потрясена известием о смерти мужчины.
«Пока мы ждем дополнительной информации от наших партнеров из правоохранительных органов, мы напоминаем, что это уже четвертое крупное антисемитское преступление, совершенное в Лос-Анджелесе только в этом году. Насилию над нашим народом нет места в цивилизованном обществе», — заявили в организации.