В Каире прошла встреча представителей "ядерной пятерки"

Представители пяти государств, обладающих ядерным оружием (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция), провели в Каире рабочее совещание, сообщил в пятницу, 23 июня, Госдепартамент США.

По его данным, эта встреча, организатором которой выступил Вашингтон, состоялась 13-14 июня в рамках обсуждения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). "Эксперты соответствующих министерств иностранных дел и обороны обсудили снижение стратегических рисков, а также ядерные доктрины и политику", - говорится в заявлении ведомства.

От США во встрече участвовали специалисты Госдепа и Минобороны, а также Национального управления по ядерной безопасности. Кто представлял другие страны, не сообщается.