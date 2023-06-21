В Каире хотят снести "Город мертвых" — объект всемирного наследия ЮНЕСКО

Согласно проекту египетских властей, автомагистраль свяжет Каир с новой столицей Египта. Строительство города началось в 2015 году и до сих пор не завершено.

Решение властей по сносу кладбища вызвало возмущение среди жителей Каира, пишет Reuters. Протестующие жалуются, что на перемещение останков родных им дали всего несколько дней.

После волны критики местных жителей президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси пообещал создать комитет для «оценки ситуации и рассмотрения имеющихся альтернатив». Власти заявили, что не планируют сносить исторические памятники, однако на территории кладбища такими признаны лишь 102 объекта из 2,5 млн захоронений.