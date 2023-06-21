21 июня 2023 г. 09:54

В Каире хотят снести "Город мертвых" — объект всемирного наследия ЮНЕСКО

 
snob.ru
ФОТО: Wiki
Власти Каира приступили к сносу кладбища, известного как "Город мертвых". На его месте они хотят построить автомагистраль, которая должна будет решить проблему с заторами на дорогах.

Согласно проекту египетских властей, автомагистраль свяжет Каир с новой столицей Египта. Строительство города началось в 2015 году и до сих пор не завершено.

Решение властей по сносу кладбища вызвало возмущение среди жителей Каира, пишет Reuters. Протестующие жалуются, что на перемещение останков родных им дали всего несколько дней.

После волны критики местных жителей президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси пообещал создать комитет для «оценки ситуации и рассмотрения имеющихся альтернатив». Власти заявили, что не планируют сносить исторические памятники, однако на территории кладбища такими признаны лишь 102 объекта из 2,5 млн захоронений.

«Город мертвых» признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он растянулся вдоль восточной окраины исторического Каира на площади 10 км.

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