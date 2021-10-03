В Кабуле произошел взрыв около мечети. Талибы сообщили о гибели мирных жителей

В мечети проходила поминальная служба по матери Муджахида.

Ariana News со ссылкой на кабульскую больницу сообщает о четырех госпитализированных.

Обновлено, 16:03. Число погибших в результате взрыва в Кабуле выросло до 12 человек, сообщает «Аль Джазира». Пострадали, по данным канала, 32 человека.

В районе мечети идет перестрелка, предположительно, между талибами и боевиками группировки «Исламское государство* в Хорасане», сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Kabul News.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение, сообщает Associated Press. Однако после прихода талибов* к власти в Афганистане увеличилось число нападений на них со стороны боевиков «Исламского государства», отмечает агентство.