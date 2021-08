В Кабуле прогремел еще один взрыв, есть жертвы

В столице Афганистана Кабуле в воскресенье, 29 августа, прогремел взрыв, сообщают агентства AFP и Reuters. Позже Reuters уточнило со ссылкой на двух очевидцев, что взрыв мог стать результатом ракетного удара. На телевизионных кадрах с места события видны клубы черного дыма, поднимающиеся в небо в районе международного аэропорта Кабула.

Спустя всего несколько минут после первых сообщений об инциденте начальник афганской полиции подтвердил, что ракета попала в район к северо-западу от аэропорта в то время, когда в воздушной гавани продолжалась эвакуация мирного населения. По словам полицейского, жертвой атаки стал как минимум один ребенок.

К моменту публикации ни одна террористическая организация на взяла на себя ответственность за происшествие.

Рейтер: ракетный удар по Кабулу нанесли США

Агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников сообщает, что ракетный удар был нанесен военными США.

Байден предупредил об угрозе нового теракта

Днем ранее президент США Джозеф Байден заявил, что, по его сведениям, в аэропорту Кабула в ближайшие 24-36 часов может произойти новый теракт. "Ситуация на месте по-прежнему - крайне опасная, и угроза террористических атак на аэропорт остается высокой", - отметил американский лидер в заявлении, посвященном эвакуационной миссии США из Афганистана. "Наши командующие сообщили мне, что нападение весьма вероятно в ближайшие 24-36 часов", - добавил он.

Двойной теракт в аэропорту Кабула

Вечером 26 августа в районе международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая, откуда велась эвакуация афганцев и иностранных граждан после захвата власти в Афганистане радикальным исламистским движением "Талибан" были совершены два теракта.

Ответственность за атаки взяло на себя подразделение "Исламского государства" в Афганистане. Атаки привели к множеству жертв среди местного населения и военнослужащих США. В Пентагоне подтвердили гибель 13 американских солдат.

Общее число жертв двух взрывов в аэропорту Кабула, как сообщил 28 августа журнал The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя Минздрава Афганистана, составило более 200 человек.

В ночь на субботу, 28 августа, Центральное командование ВС США сообщило, что один из организаторов атаки ИГ на кабульский аэропорт был, предположительно, убит в ходе спецоперации с использованием беспилотного летательного аппарата.

Watch: The latest blast heard in Kabul was a rocket that "initial information shows hit a house,” AFP reports, citing a security official. https://t.co/5MyFBUIQcC pic.twitter.com/hgTmlNIsOd