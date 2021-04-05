Это одно из наиболее конкретных обвинений, прозвучавших в адрес Нетаньху. Ранее сторона обвинения оперировала более общими формулировками, как злоупотребление властью и коррупция.

По словам бен Ари, в кругу Нетаньяху самой главной валютой является оказание взаимных услуг. Премьер все обвинения в свой адрес отвергает.

Судебный процесс над Биньямином Нетаньху начался год назад, первое слушание прошло 24 мая 2020 года. Он - первый в истории страны лидер, находящийся одновременно у власти и под судом.

Разбирательство было прервано в связи с выборами, а также в связи с активным участием Неаньяху в разработке ближневосточной повестки совместно с предыдущим президентом США Дональдом Трампом.

Политический кризис в стране

Возобновление судебного процесса совпало с началом консультаций, которые президент Израиля Реувен Ривлин будет в течение нескольких дней проводить с лидерами партий, прошедшими в парламент по итогам выборов 23 марта.

По итогам консультаций Ривлин решит, кому из них будет поручено формирование следующего правительства. Обычно эта функция ложится на лидера партии, набравшего большинство мандатов. В данном случае это Нетаньяху и его партия "Ликуд", получившая 30 мест.

Однако для контроля в Кнессете партии или коалиции необходимо 61 кресло из 120, а Нетаньяху и его сторонники из других партий на данном этапе набирают меньше, чем левоцентристский блок. Хотя и левоцентристы пока не дотягивают до большинства.

Между тем попытаться сформировать правительство - жизненно необходимо для Израиля, иначе стране грозят пятые за два с небольшим года выборы. Предыдущие четыре стоили стране миллиарды шекелей, Израиль долгое время существовал в законодательном вакууме.

Кроме того, с приходом к власти в США демократов во главе с Джо Байденом, который может возобновить ядерную сделку с Ираном, для Израиля снова особенно остро встает вопрос внешней безопасности, и ему необходимо дееспособное правительство.

Противники Биньмина Нетаньяху хотят воспользоваться моментом еще и из-за опасений, что, оставшись у власти, он проведет через парламент закон, дающий ему иммунитет против судебных преследований.

Что происходило в суде в понедельник

Нетаньяху называет свой процесс "охотой на ведьм", призванной любой ценой отстранить его от власти.

Десятки его сторонников и противников собрались в понедельник у здания суда в Иерусалиме, куда он прибыл для дачи показаний.

В зале суда он сидел вместе со своими адвокатами, пока прокурор излагала суть обвинений. Нетаньяху не единственный ответчик в этом процессе, вместе с ним привлечен ряд общественных деятелей, которых прокуратура считает причастными к коррупционным схемам.

"Отношения между Нетаньяху и ответчиками стали валютой, предметом торговли", - заявила в суде прокурор Лиат бен Ари, назвав происходящее самым вопиющим случаем коррумпированности режима.

После речи прокурора премьер покинул заседание, а для дачи показаний были приглашены несколько руководителей израильских СМИ, фигурирующих в делах о взятках и подкупах.

Сам Нетаньяху называет эти дела не просто сфабрикованными, а еще и на скорую руку, и неоднократно скептически говорил, что прокуратура могла бы постараться и получше.

Как может подсудимый быть премьер-министром?

Доказательство вины Биньямина Нетаньяху лежит на прокуратуре, до тех пор он считается невиновным, и на данном этапе нет никаких препятствий для выполнения им обязанностей главы правительства.

Даже если суд признает его виновным, сложения полномочий не произойдет до рассмотрения всех предусмотренных апелляций, а на это могут уйти годы.

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, попавший в 2008 году под расследование о коррупции, покинул пост главы своей партии, но оставался на посту премьера вплоть до следующих всеобщих выборов, на которых и был избран Нетаньяху.

Позднее Ольмерт был признан виновным в подкупе, мошенничестве, препятствии правосудию и подрыве доверия, и отбыл в заключении 16 месяцев из присужденного ему срока в 2 года и 3 месяца.