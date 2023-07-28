В Израиле возобновились протесты против судебной реформы

В Израиле в четверг, 27 июля, возобновились уличные протесты против судебной реформы, первая часть которой была одобрена парламентом страны несколькими днями ранее. Тысячи людей собрались у правительственных зданий в Тель-Авиве.

Как передает 13-й канал израильского телевидения, демонстранты скандировали лозунги в поддержку демократии и несли флаги страны. При этом полиция заранее подготовилась к акции, стянув к правительственному кварталу порядка 800 сотрудников. Кроме того, в квартале были установлены блокпосты и заграждения с колючей проволокой.

Протесты против судебной реформы возобновились после двух дней затишья. Первый законопроект в рамках реформы был утвержден парламентом Израиля (Кнессетом) 24 июля, что вызвало всплеск протестов в тот же день. Полиция ответила на них жестокими задержаниями с применением дубинок, слезоточивого газа и водометов, пишет агентство AFP. Как отмечает 13-й канал, стражи порядка отвергли обвинения в применении спецсредств.