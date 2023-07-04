В Израиле в результате наезда и ножевой атаки ранены восемь человек

Судя по видео в соцсетях, автомобиль выехал на тротуар, сбив нескольких пешеходов. После этого водитель вышел из машины и успел ударить одного прохожего ножом. Сообщается, что одна пострадавшая находится в тяжёлом состоянии.



По данным полиции, нападавший был палестинцем, жившем на Западном берегу реки Иордан. Ему было около 20 лет, он въехал в Израиль по разрешению на лечение. По предварительной версии, нападавший действовал в одиночку, однако полиция задержала ещё нескольких подозреваемых.

