Трагедия произошли во время восхождения тысяч паломников, в основном ортодоксальных евреев, на гору Мерон. Власти ограничили число участников десятью тысячами, однако, согласно сообщениям СМИ, на праздник собралось в десять раз больше людей. На выложенных в соцсетях видеозаписях видно, как плотные толпы паломников поют, танцуют и подпрыгивают.

Обстоятельства случившегося выясняются. По одним данным, давка началась после того, как десятки людей, поднимавшихся на гору, поскользнулись на крутом подъеме и покатились вниз, по другим - когда обрушилась одна из трибун. Критики обвинили полицию в том, что она продолжала пропускать паломников в и без того сильно переполненный отсек, а после начала давки недостаточно быстро открыла выходы на другой стороне горы. Представитель скорой помощи сказал, что не видел столь ужасающей трагедии за все 20 лет службы.