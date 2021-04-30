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В Израиле в результате массовой давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер погибли не менее 38 человек, еще более ста получили травмы, сообщили спасательные службы поздно вечером в четверг, 29 апреля. Десятки пострадавших находятся в критическом состоянии. По данным некоторых СМИ, число погибших составило 44 человека. Глава спасательной службы Израиля Давид Адом назвал случившееся непостижимой катастрофой.
Izraelyje pamaldų metukilus spūsčiai žuvo 44 piligrimai
Izraelyje pamaldų metukilus spūsčiai žuvo 44 piligrimai
© AFP / Scanpix

Трагедия произошли во время восхождения тысяч паломников, в основном ортодоксальных евреев, на гору Мерон. Власти ограничили число участников десятью тысячами, однако, согласно сообщениям СМИ, на праздник собралось в десять раз больше людей. На выложенных в соцсетях видеозаписях видно, как плотные толпы паломников поют, танцуют и подпрыгивают.

Обстоятельства случившегося выясняются. По одним данным, давка началась после того, как десятки людей, поднимавшихся на гору, поскользнулись на крутом подъеме и покатились вниз, по другим - когда обрушилась одна из трибун. Критики обвинили полицию в том, что она продолжала пропускать паломников в и без того сильно переполненный отсек, а после начала давки недостаточно быстро открыла выходы на другой стороне горы. Представитель скорой помощи сказал, что не видел столь ужасающей трагедии за все 20 лет службы.

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Deutsche Welle

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