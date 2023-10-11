В Израиле убиты известный физик-теоретик Сергей Гредескул и его супруга Виктория

Сергей Гредескул родился в 1942 году в Свердловске. С 1967 года по 1991 год ученый работал в институтах Национальной академии наук Украины, а после распада СССР стал профессором в Университете имени Давида Бен-Гуриона в израильском городе Беэр-Шева — там он проработал до 2012 года.

Доктор физико-математических наук был награжден государственной премией УССР. Как пишет Хохлов, одной из его знаковых работ стала монография «Введение в теорию неупорядоченных систем», написанная в соавторстве с Ильей Лифшицем и Леонидом Пастуром.