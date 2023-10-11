В Израиле убиты известный физик-теоретик Сергей Гредескул и его супруга Виктория

 
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ФОТО: Sipa / Scanpix
В израильском городе Офаким в собственном доме убили советского физика-теоретика Сергея Гредескула и его супругу Викторию Гредескул. Об этом рассказал академик РАН Алексей Хохлов. Также имена супругов есть в списке погибших, который ведет Newsru.co.il.

Сергей Гредескул родился в 1942 году в Свердловске. С 1967 года по 1991 год ученый работал в институтах Национальной академии наук Украины, а после распада СССР стал профессором в Университете имени Давида Бен-Гуриона в израильском городе Беэр-Шева — там он проработал до 2012 года.

Доктор физико-математических наук был награжден государственной премией УССР. Как пишет Хохлов, одной из его знаковых работ стала монография «Введение в теорию неупорядоченных систем», написанная в соавторстве с Ильей Лифшицем и Леонидом Пастуром.

Ранее российское посольство в Израиле отчитылось о четырех погибших россиянах. Еще шесть человек числятся в списке пропавших без вести. По последним данным Армии обороны Израиля, всего с 7 октября из-за нападения ХАМАС в стране погибли более 1 200 человек.

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