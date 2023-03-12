В Израиле сотни тысяч протестовали против судебной реформы

Сотни тысяч израильтян в субботу, 11 марта, вновь вышли на демонстрации против правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и продвигаемой им спорной реформы судебной системы. Как сообщают местные СМИ, в некоторых городах было зарегистрировано рекордное число участников.

Только в Тель-Авиве в мероприятиях приняли участие порядка 200 тысяч человек, в Хайфе - около 50 тысяч. Митинги прошли также в Иерусалиме, Беэр-Шеве, Эйлате и ряде других городов. По данным организаторов, в общей сложности по всей стране протестовали около полумиллиона человек.

Несмотря на размах протестов, демонстрации прошли без серьезных столкновений с полицией. В Тель-Авиве были задержаны несколько протестующих при попытки заблокировать трассу.

Массовые протесты не стихают третий месяц подряд

С начала января Израиль охватили массовые протесты - это произошло сразу после того, как к работе приступило новое правительство во главе с Биньямином Нетаньяху, которое эксперты называют самым правым в истории страны. Нетаньяху взял бразды правления после полутора лет пребывания в оппозиции. Он опирается на поддержку ультраправых и ультраортодоксальных партий.

Одной из самых резонансных инициатив нового кабмина стала судебная реформа, предложенная главой Минюста Яривом Левиным. Нововведения должны расширить полномочия кабинета министров по отбору судей Верховного суда и ограничить полномочия этого судебного органа по ветированию законов.

Кнессет - парламент Израиля - одобрил соответствующий законопроект в первом чтении 20 февраля. Основные элементы спорной реформы могут пройти окончательное чтение в парламенте на следующей неделе, сообщают израильские СМИ.