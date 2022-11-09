Надпись датируется примерно 1700 годом до нашей эры и содержит заговор от вшей на ханаанском языке. «Пусть этот клык вырвет вшей из волос и бороды», — выгравировано на артефакте. Фраза состоит из 17 букв, образующих семь слов. Ширина букв — всего один-три миллиметра. Размер самого гребешка — 3,5 на 2,5 сантиметра. По словам историков, предмет, вероятно, принадлежал человеку с высоким социальным статусом.

фото: Dafna Gazit / Israel Antiquities Authority

Гребешок был найден во время раскопок в Тель-Лахиш (Израиль) в 2017 году. Однако надпись на предмете ученые обнаружили лишь в 2022-м. На одной стороне гребня располагалось шесть толстых зубьев, на другой — 14 тонких, нужных для вычесывания паразитов.

Надпись может считаться древнейшей, так как буквенное письмо было изобретено примерно в 1800 году до нашей эры. Сначала оно использовалось хананеями (древняя народность с восточного побережья Средиземного моря. — Прим. ред.), а затем и другими народами мира. Исследователи отмечают, что расшифровкой осмысленного предложения на ханаанском языке они занимались впервые.