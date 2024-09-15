2024.09.15 09:50

В Израиле прошли митинги за освобождение заложников ХАМАС

 
Deutsche Welle
Protestas Izraelyje
Protestas Izraelyje
ФОТО: EPA-ELTA | Epa - Elta

Демонстранты требуют от властей прекратить огонь в секторе Газа и достичь соглашения об освобождении заложников, удерживаемых террористами ХАМАС. По данным израильской стороны, в плену у ХАМАС остаются 97 человек.

В нескольких городах Израиля в субботу, 14 сентября, в очередной раз прошли митинги с требованием прекращения огня в секторе Газа и достижения соглашения об освобождении заложников, находящихся в плену у террористической группировки ХАМАС. На акции протеста вышли тысячи человек.

На митинге в Тель-Авиве, прошедшем под лозунгом „Мы не бросим их - мы не сдадимся“, прозвучала тридцатисекундная аудиозапись пленного израильского солдата, найденная накануне в секторе Газа. В ней он обратился к премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху с просьбой обменять заключенных в израильских тюрьмах боевиков ХАМАС на удерживаемых в секторе Газа израильтян.

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Источник
Deutsche Welle
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