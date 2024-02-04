В Израиле прошли митинги семей заложников ХАМАС

Тысячи людей в разных городах Израиля вышли в субботу, 3 февраля, на демонстрации под лозунгом "120 дней под землей", указывающим на количество суток, в течение которых более 130 человек находятся в заложниках у радикального исламистского движения ХАМАС. Участники акций призвали усилить давление на власти Израиля, чтобы те приложили больше усилий для освобождения похищенных, пишет агентство dpa.
Акции прошли в Тель-Авиве, Хайфе, Беэр-Шеве, Иерусалиме, а также перед виллой премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в общине Кесария. Демонстранты, как и на прошлых подобных многочисленных акциях, призвали власти, и в частности Нетаньяху, "любой ценой" вернуть домой израильтян, похищенных боевиками ХАМАС в ходе атаки на поселения в Израиле 7 октября.
Кроме того, участники акции в Тель-Авиве потребовали отставки премьер-министра. Нетаньяху обвинили в том, что он ставит своим приоритетом не освобождение заложников, а собственное политическое выживание. По мнению критиков, премьер идет на поводу у лидеров ультраправых религиозных партий из его же правительственной коалиции: те грозятся выйти из нее, если Нетаньяху пойдет на уступки ХАМАС.
Израиль и ХАМАС продвигаются в переговорах о заложниках
В конце января в Париже по инициативе Катара, США и Египта прошли очередные переговоры о возможной сделке по обмену заложников ХАМАС на палестинских заключенных. В офисе Нетаньяху переговоры назвали "конструктивными", однако указали, что "существенные разногласия сохраняются".
Ожидается, что следующий раунд переговоров состоится до середины февраля. По данным изданий The New York Times и The Wall Street Journal, Израиль и ХАМАС близки к соглашению - его проект предполагает прекращение боев на несколько недель, освобождение не менее 100 заложников и рост поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.
Израиль при этом предполагает, что почти 30 из удерживаемых заложников ХАМАС уже нет в живых, пишет dpa.