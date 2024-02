В Израиле прошли митинги семей заложников ХАМАС

Ожидается, что следующий раунд переговоров состоится до середины февраля. По данным изданий The New York Times и The Wall Street Journal, Израиль и ХАМАС близки к соглашению - его проект предполагает прекращение боев на несколько недель, освобождение не менее 100 заложников и рост поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.