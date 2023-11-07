В Израиле прошла акция памяти 1400 погибших от рук боевиков. Сегодня месяц со дня нападения ХАМАС

Вечером на центральных площадях израильских городов зажгут свечи в память о погибших от рук боевиков и павших в ходе ответной операции в секторе Газа солдатах. В течение дня траурные мероприятия также пройдут в образовательных учреждениях.

Родственники погибших планируют во второй половине дня провести акцию у здания Кнессета. По словам организаторов, по ее окончании рядом с израильским парламентом разобьют палаточный лагерь, жители которого будут требовать отставки правительства.

Ранним утром 7 октября ХАМАС обстрелял территорию Израиля, одновременно около 3 тысяч боевиков, преодолевших приграничные заграждения, проникли в близлежащие населенные пункты, где убили около 1400 и ранили более 5300 местных жителей. По меньшей мере 240 человек были взяты в заложники.