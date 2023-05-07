В Израиле вечером в субботу, 6 мая, вновь прошли массовые протесты против судебной реформы правительства, возглавляемого премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Только в центре Тель-Авива, по данным местных СМИ, собралось около 100 тысяч человек, многотысячные акции прошли также в других городах страны.

Полиция Израиля пока не предоставила оценок числа демонстрантов. Многие протестующие размахивали бело-голубыми флагами Израиля, ставшими символом протестов, которые продолжаются уже 18-ю неделю подряд.

В заявлении, опубликованном ранее, организаторы митингов указали, что правительство Нетаньяху ждет превращения Израиля в "мессианскую и опасную диктатуру". По их словам, вместо того чтобы полностью отказаться от судебной реформы, правительство последний месяц "тянет время", проводя переговоры с представителями оппозиции при посредничестве президента страны Ицхака Герцога.

"Пока продолжаются дискуссии в президентской резиденции, в Израиль не поступают инвестиции, а израильская экономика терпит крах", - заявили организаторы.

Спорная судебная реформа в Израиле

Планы реформирования судебной системы Израиля были представлены новым коалиционным правительством, сформированным из представителей правых, ультраправых и ультрарелигиозных партий, в декабре 2022 года - практически сразу после приведения кабинета к присяге. Сторонники реформы считают, что Верховный суд с его широкими полномочиями нарушает принцип разделения властей, а положение ветвей власти должно быть более сбалансированным.

Между тем оппозиция утверждает, что судебная реформа может стать угрозой для демократии в Израиле, разрушив систему сдержек и противовесов и предоставив политикам слишком много власти. Критику вызывает, в частности, так называемый пункт о приоритете, который может позволить Кнессету (парламенту Израиля) потенциально отменить любое решение Верховного суда.

Как отмечают некоторые эксперты, возможное будущее влияние законодателей на Верховный суд способно помочь премьеру Нетаньяху избежать судебного преследования. 73-летний политик - первый в истории Израиля действующий глава правительства, в отношении которого ведется судебный процесс по обвинениям в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Сам премьер все обвинения категорически отвергает.

Приостановка реформы не остановила протестующих

Массовые протесты против судебной реформы проходят в Израиле регулярно с середины января. В конце февраля законопроект был одобрен парламентом в первом чтении. Однако в конце марта Нетаньяху на фоне массовых волнений отложил его дальнейшее рассмотрение.

Противники реформы опасаются, что правительство попытается предпринять новые шаги для реализации своих планов, после того как парламент возобновил работу на этой неделе после месячного перерыва.