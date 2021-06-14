Нетаньяху управлял Израилем рекордные пять сроков. Следующее правительство возглавит бывший министр обороны, правый политик Нафтали Беннет. Его кабинет сформирован в коалиции с центристской партией и ее лидером Яиром Лапидом. Стороны достигли соглашения, по условиям которого Беннет будет премьер-министром в течение двух лет, а затем уступит это место Лапиду на два года до новых парламентских выборов.

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Перед началом голосования Беннет обратился к кнессету с речью. Прежде всего он поблагодарил Нетаньяху за долгую службу на посту лидера Израиля.

"Мы не всегда соглашались друг с другом, но вы оба многим пожертвовали во благо государства Израиль", — сказал Беннет, обращась к Биби и его жене Саре.

Выступление Беннета многократно прерывалось выкриками депутатов "Ликуда" и других партий, лояльных Нетаньяху. Представителей двух крайне правых религиозных партий, которые долгие годы были верными союзниками Биби, даже пришлось выдворить из зала заседания с формулировкой "за попытку срыва процедуры голосования".

Беннет также сказал, что у каждого поколения были и будут свои вызовы, и каждому поколению нужны свои лидеры. По его словам, Биньямин Нетаньяху сделал очень многое, но сейчас страна столнулась с невиданным прежде расколом.

"В истории еврейского народа уже были моменты, когда разногласия выходили из-под контроля, что подвергало нас большой угрозе", — напомнил Беннет.

Он отдал должное лидеру партии "Йеш атид" ("Есть будущее") Яиру Лапиду, который собрал новую коалицию и проложил дорогу переменам в стране.

"Он проявил большую национальную ответственность, политическую щедрость и терпение. Без него мы бы здесь сегодня не сидели", — заключил Нафтали Беннет.

Перед голосованием Нетаньяху тоже взял слово в кнессете. Он назвал Беннета "фейковым правым", но обвинил в предательстве правого политического курса не самого лидера блока "Ямина", а его членов, которые пошли на сделку с левоцентристами.

"Я поведу вас против этого опасного левого правительства, и, с божьей помощью, мы скоро их скинем", — обратился Биби к своим избирателям.

При этом многие израильские политологи и обозреватели отмечают, что конец эпохе Нетаньяху положили не Лапид и не Беннет. Они лишь пожинают плоды процесса, который в 2019 году запустил Авигдор Либерман, отказавшись снова войти в коалицию с Нетаньяху. Все последующие годы израильтяне только и делали, что ходили на избирательные участки, и каждый раз безрезультатно: Нетаньяху больше так и не удалось собрать крепкое правительство.

"Если бы не Либерман, Нетаньяху сейчас не паковал бы вещи, чтобы выехать из премьерской резиденции", — уверен обозреватель крупнейшего политического издания страны "Haaretz" Алон Пинкас.

"Коалиция капитуляции"?



В пятницу все коалиционные соглашения были подписаны и переданы в секретариат Кнессета, объявили в "Ямине", лидером которой является Беннет, и этот момент, по его словам, "положил конец двух с половиной годам политического кризиса".

71-летний Нетаньяху не смог сформировать правительство после выборов в Израиле 23 марта, уже четвертых за последние два года. В новом кабинете он станет лидером правой оппозиционной партии "Ликуд". Эта партия все еще самая популярная в стране, но с каждым разом набирает все меньше мест в парламенте.

Нетаньяху выступил против возможного нового правительства, назвав его "опасной коалицией мошенничества и капитуляции" и пообещал "очень быстро свергнуть его". В стране продолжается судебный процесс над ним по обвинению во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Он отрицает эти обвинения.

Репутация Нетаньяху за годы правления сильно пошатнулась: его называют "министром по преступности" и обвиняют в неправильном обращении с кризисом, вызванным коронавирусом, и его экономическими последствиями.

Нетаньяху назначил выборы в апреле 2019 года, но не получил достаточной поддержки, чтобы сформировать новое коалиционное правительство. Последовали еще двое выборов, и все они были безрезультатны. В результате третьих выборов было создано правительство, в котором Нетаньяху согласился разделить власть с тогдашним лидером оппозиции Бенни Ганцем. Но в декабре договоренность рухнула, что привело к четвертым выборам.

Торжества около двух тысяч его противников по случаю окончания правления Нетаньяху начались поздно вечером в субботу 12 июня возле его официальной резиденции в Иерусалиме. Люди держали плакаты, гласившие: "Bye Bye, Bibi, Bye bye", ("Пока, пока, Биби, пока, пока"). Демонстранты пели, били в барабаны и танцевали.

Каким будет кабинет?



В новый альянс входят партии, которые имеют большие идеологические разногласия. Коалиция представляет собой беспрецедентно разные партии, от правых ("Ямина", "Тиква Хадаша" и "русская" партия "Наш дом Израиль") до центристских ("Еш Атид" и "Кахоль-лаван"), до левых (Лейбористская партия и "Мерец"), в дополнение к консервативной исламистской партии "Объединенный арабский список" (РААМ). Также ожидается, что в кабинете будет рекордное количество женщин среди министров — восемь. Хотя у партий мало общего в политическом плане, они едины в своем желании поставить точку в многолетнем правлении Нетаньяху.

Альянс возник спустя две недели после 11-дневной войны между Израилем и ХАМАС, исламистской группировкой, которая правит палестинским анклавом в секторе Газа, и после межобщинных столкновений в израильских городах со значительным арабским населением.

Лидеры партий пообещали попытаться работать на основе консенсуса, чтобы устранить разногласия в израильском обществе, при этом следуя собственным идеологиям. В основном они планируют не делать радикальных шагов по международным вопросам и сосредоточиться на внутренних реформах.

Беннет заявил, что его правительство сосредоточится на областях, в которых возможно согласие, таких как экономические вопросы или пандемия коронавируса, избегая при этом более спорных вопросов.

"Никому не придется отказываться от своей идеологии, — сказал он, — но всем придется отложить реализацию некоторых из своих мечтаний… Мы сосредоточимся на том, чего можно достичь, а не на спорах о том, чего не можем".

Тем не менее, включение в правительство "Раама" и левых неарабских израильских партий означает, что могут возникнуть трения по таким вопросам, как политика Израиля в отношении палестинцев — так как, например, "Ямина" и другая правая партия "Тиква Хадаша" — сторонники сохранения еврейских поселений на Западном Берегу.

Могут возникнуть трудности и с социальной политикой — некоторые партии хотят продвигать права геев, и, например, признавать однополые браки, но исламистская партия "Раам" выступает против этого.

Беннета часто называют ультранационалистом, а сам он считает себя более правым, чем Биньямин Нетаньяху. Он говорит, что Израиль должен быть национальным государством евреев, и утверждает, что у Израиля есть исторические права на Западный берег, Восточный Иерусалим и оккупированные израильтянами в 1967 году сирийские Голанские высоты.

Беннета раньше считали протеже Нетаньяху: в 2006-2008 годах он был главой его аппарата. Но затем они рассорились, Беннет вышел из "Ликуда", партии Нетаньяху, вступил в правую партию "Еврейский дом" и в 2013 году провел ее в парламент.

Затем Беннет занимал министерские посты в разных составах правительства до 2019 года. Затем его нынешняя партия "Ямина" провалилась на очередных выборах Кнессета. Но уже на следующих внеочередных выборах Беннет в парламент вернулся.

В новом кабинете будет 28 министров и шесть заместителей министров, что сделает его третьим по величине в истории Израиля, уступив только уходящему правительству (35 министров кабинета) и правительству Нетаньяху 2009-2013 годов (30 министров).

В израильской избирательной системе пропорционального представительства одной партии трудно получить достаточно мест, чтобы сформировать все правительство самостоятельно. Правительство должно опираться на большинство в Кнессете, то есть иметь там минимум 61 голос из 120. Результаты последних выборов допускали различные конфигурации потенциального большинства.