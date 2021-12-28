В Израиле начались клинические испытания четвертой прививки от Covid-19

Медицинский центр имени Хаима Шибы в Израиле начал клинические испытания четвертой дозы вакцины BioNTech/Pfizer от коронавируса. Эксперты изучат, как влияет еще одна бустерная прививка на количество антител, а также каков ее потенциал в предотвращении заражений вирусом SARS-CoV-2, объяснило руководство отдела инфекционных заболеваний в понедельник, 27 декабря.
В исследованиях добровольно участвуют 150 сотрудников центра, у которых с момента введения третьей дозы прошло не менее четырех месяцев, а также появились признаки сокращения числа антител. Наблюдать за участниками испытаний врачи будут на протяжении шести месяцев. В числе прочего специалисты проверят возможные побочные эффекты еще одного бустерного укола.
Эксперты рекомендуют четвертый укол медработникам и лицам старше 60
Министерство здравоохранения Израиля одобрило эти исследования, сообщила его представительница агентству AFP. Тем временем власти страны изучают рекомендации экспертов начать четвертую прививку против ковида среди медперсонала, а также лиц старше 60 лет. Премьер-министр Нафтали Беннет поддержал эту рекомендацию в свете распространения в мире омикрон-варианта вируса.
Израиль активно ведет вакцинацию своих граждан. Около 4,2 млн человек уже сделали три прививки от ковида.
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