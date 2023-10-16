В Израиле и Палестине все меньше верят в "два государства для двух народов"

Общественные настроения среди населения как в Израиле, так и на контролируемых палестинцами территориях отдалились от идеи создания двух государств в регионе еще до того, как ХАМАС начал террористические атаки неделю назад.

Опросы общественного мнения, проведенные в Израиле, Газе и на Западном берегу реки Иордан, показали, что только каждый третий житель страны считает возможным политическое решение проблемы.

Людей спрашивали, можно ли найти путь к решению путем создания независимого палестинского государства и сможет ли оно мирно сосуществовать с Израилем.

Согласно результатам опроса, проведенного Pew Research Center, все большее число израильтян начинает сомневаться в осуществимости решения о двух государствах: только 35% респондентов верят в возможность мирного сосуществования Израиля и Палестины.

Это на 15 процентных пунктов меньше, чем десять лет назад, и на сегодняшний день самый низкий показатель.