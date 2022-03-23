По предварительным данным, нападавший работал ранее учителем в бедуинском поселении Хура и был известен стражам порядка своими радикальными взглядами. Полиция допустила, что трагедия может быть террористическим актом. Мужчина был застрелен вооруженным израильтянином.

Как сообщил представитель израильской полиции, нападавший действовал в одиночку. Согласно сообщениям израильских СМИ, в 2016 году он был приговорен к четырем годам лишения свободы в связи с попыткой отправиться в Сирию, чтобы принять участие в боях на стороне террористической группировки "Исламское государство".

Реакция премьера Беннета



Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, находящийся сейчас с официальным визитом в Египте, заявил, что после произошедшей ножевой атаки израильские силы безопасности проявляют "максимальную бдительность".



Протесты бедуинов



Ранее, в январе, в регионе Негев, где находятся и Беэр-Шева, и Хура, произошла массовая демонстрация бедуинов, протестующих против организованной высадки деревьев на, по их мнению, традиционно принадлежащих им землях. В ходе столкновений с полицией были ранены более десяти человек.

