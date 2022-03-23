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В израильском городе Беэр-Шева мужчина совершил автомобильный наезд на велосипедиста, а также напал с ножом на мирных граждан. Четыре человека погибли, еще несколько ранены, сообщила во вторник, 22 марта, израильская полиция.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© Scanpix / Reuters

По предварительным данным, нападавший работал ранее учителем в бедуинском поселении Хура и был известен стражам порядка своими радикальными взглядами. Полиция допустила, что трагедия может быть террористическим актом. Мужчина был застрелен вооруженным израильтянином.

Как сообщил представитель израильской полиции, нападавший действовал в одиночку. Согласно сообщениям израильских СМИ, в 2016 году он был приговорен к четырем годам лишения свободы в связи с попыткой отправиться в Сирию, чтобы принять участие в боях на стороне террористической группировки "Исламское государство".

Реакция премьера Беннета


Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, находящийся сейчас с официальным визитом в Египте, заявил, что после произошедшей ножевой атаки израильские силы безопасности проявляют "максимальную бдительность".

Протесты бедуинов


Ранее, в январе, в регионе Негев, где находятся и Беэр-Шева, и Хура, произошла массовая демонстрация бедуинов, протестующих против организованной высадки деревьев на, по их мнению, традиционно принадлежащих им землях. В ходе столкновений с полицией были ранены более десяти человек.

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