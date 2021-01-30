Этот крошечный обрывок ткани железного века был окрашен в так называемый королевский пурпур. Так назывался очень стойкий и дорогой краситель, он ценился на вес золота и ассоциировался с высшей знатью и священнослужителями.

По словам специалиста по античным временам доктора Наамы Сукеник, это самый ранний известный образец такой ткани во всем Южном Леванте.

До этого были известны лишь образцы королевского пурпура времен Римской империи, то есть по меньшей мере на тысячу лет моложе.

Своим пурпурным цветом ткань была обязана трем видам моллюсков, обитающих в Средиземном море. В Тимне, недалеко от Красного моря, располагались знаменитые медные копи царя Соломона, и ткань доставили туда за сотни километров, что, судя по всему, лишь прибавило ей стоимости, а ее обладателю - престижа.

"Великолепный оттенок, тот факт, что краска не линяет, и сложности с добычей красителя, который встречается в ничтожных количествах в раковинах живых морских улиток, все это сильно повышало стоимость такой краски, которая часто ценилась даже выше золота, - поясняет доктор Сукеник. - Думаю, если бы мы имели возможность заглянуть в гардероб царя Давида или Соломона, мы наверняка обнаружили бы там одежду цвета королевского пурпура".

Долина Тимна известна в первую очередь своими медными копями, которые начали разрабатываться еще в пятом тысячелетии до н.э. и продолжались до раннего исламского периода.

Но Тимна, расположенная в глубине Аравийской пустыни, к тому же отличается очень сухим климатом, который способствует отличному сохранению органики. Так, в пещерах Иудеи и в районе крепости Масада было сделано немало находок римской эпохи, включая изделия из кожи и текстиля. И все же столь древняя находка немало удивила ученых.

"Для королевского пурпура это очень ранний период и очень странное место, - считает руководитель раскопок, профессор Тель-Авивского университета Эрец Бен-Юсеф. - Мы обнаружили его в глубине пустыни, где такие ценные ткани обычно не в ходу".

По словам профессора, эта находка представляет в новом свете жизнь кочевых народов на заре становления таких царств как Идумейское, Моавитское и Аммонитянское.