В Израиле - 25-я неделя протестов против судебной реформы

В Израиле вот уже 25-ю неделю продолжаются протесты против планируемой правительством судебной реформы. В субботу, 24 июня, десятки тысяч митингующих вновь прошли маршем по центру Тель-Авива, неся транспаранты с лозунгами "Израиль в огне", передает агентство AFP.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 18 июня пообещал перейти к "практическим шагам" для реализации спорной судебной реформы. Он обвинил оппозицию в лице экс-премьера Яира Лапида и бывшего министра обороны Бени Ганца в затягивании переговоров, которые велись при посредничестве президента Израиля Ицхака Герцога.

Нетаньяху заявил, что реформа будет проведена в соответствии с "полученным нами мандатом на изменения в судебной системе", напомнив о победе своей партии "Ликуд" на досрочных выборах в Кнессет (парламент Израиля) в ноябре 2022 года. Между тем Яир Лапид предупредил, что решение "нанесет смертельный удар по экономике, поставит под угрозу безопасность и расколет израильский народ на части".